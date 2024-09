Tantillo, che è anche coordinatore nazionale del Dipartimento Giustizia del movimento giovanile, ha ricordato come “la Sicilia ha consegnato un bellissimo dato elettorale a FI alle ultime europee: un risultato frutto anche dell’impegno, della passione e della partecipazione senza precedenti da parte di tantissimi giovani.

Tutto questo conferma come il nostro sia un partito aperto ai giovani, che qui hanno ampi spazi di agibilità politica.

Non è un caso che in Sicilia i giovani di Forza Italia siano presenti in tutti i territori ed abbiano rapporti con il mondo dell’impresa, con le associazioni di categoria, con il terzo settore, con le realtà che operano nel sociale.

Una presenza che contribuisce sempre più a far crescere il consenso per il nostro partito all’interno della coalizione di centro destra.”