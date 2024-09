Ddl sul crack, Schillaci (M5S Ars): Bene calendarizzazione ma occorre stanziare risorse adeguate se vogliamo aiutare veramente le famiglie”

“Bene la prossima calendarizzazione del ddl sul crack stabilita dalla conferenza dei capigruppo, anche se ci saremmo aspettati oggi da parte della commissione Bilancio una relazione tecnica di accompagnamento sulle risorse da mettere in campo per la legge. Risorse che, si badi bene, devono essere adeguate, se veramente si vuole dare risposte concrete alle famiglie che non sanno cosa fare per affrontare questo gravissimo e purtroppo dilagante problema”.

Lo ha affermato oggi in aula, in qualità di capogruppo, la deputata M5S Roberta Schillaci.

“Importanti – ha detto la deputata – anche le sedute d’aula ad hoc richieste a breve per importanti temi come quello dei rifiuti, della sanità e dell’ autonomia differenziata che aumenterà il gap infrastrutturale tra le regioni ricche e quelle più povere del Sud”.

Schillaci ha chiesto anche chiarezza agli uffici dell’Ars sullo strano percorso dell’interrogazione della collega La Rocca Ruvolo.

“Chiarezza va fatta – ha detto – anche a tutela del nostro ruolo di deputati”.

“Sulla sanità – ha concluso Schillaci – questa estate abbiamo assistito ad un vergognoso balletto sulle nomine, a scapito dei veri problemi che interessano ai cittadini, come le liste d’attesa, che costringono sempre più siciliani a rinunciare alle cure”.