Roma, 09/09/2024: “Apprendo della scomparsa di Maria Mattarella, figura di grande valore umano e professionale. In questo momento di lutto, il mio pensiero affettuoso va ai suoi figli, Giovanni e Piersanti e a tutta la famiglia, con in cima il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui rivolgo le mie condoglianze. Maria Mattarella ha rappresentato un esempio straordinario di dedizione e competenza al servizio delle istituzioni siciliane. Il suo impegno costante, la sua discrezione e il suo grande amore per la Sicilia rimarranno una testimonianza indelebile. La sua perdita lascia un vuoto profondo, ma il suo esempio vivrà nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e apprezzarla”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

