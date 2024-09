Elezioni USA, domani il confronto Trump-Harris: i bookie scelgono l’ex presidente, ma c’è grande equilibrio nelle quote

ROMA – Donald Trump contro Kamala Harris, atto primo. Andrà in scena a Philadelphia, martedì 10 settembre alle ore 21 locali (le 3 di notte di mercoledì 11 settembre in Italia) il confronto tv tra il repubblicano già presidente degli Stati Uniti dal 2017 e il 2021 e la nuova candidata per il Partito Democratico, scelta nell’ultima convention di Chicago dopo la rinuncia di Joe Biden. Come riporta Agipronews, una lotta serrata e sul filo dell’equilibrio secondo i bookmaker, che vedono leggermente avanti il ritorno di Trump, offerto a 1,80 su Betflag e 1,85 su Sisal, mentre oscilla tra 1,85 e 1,95 la vittoria della Harris, per una prima volta assoluta di una donna a capo degli Stati Uniti.

