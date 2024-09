Sunseri (M5S Ars): “Liquidare la Sis? Bene, è inutile ed ha fallito. Anzi, la sua liquidazione sia la prima di una lunga serie, la Regione respirerebbe”

“Liquidare la Sis? Bene, è inutile ed ha fallito. Anzi, la sua soppressione sia la prima di una lunga serie, la Regione ne trarrebbe sicuro giovamento. Come Movimento chiediamo da anni una razionalizzazione delle partecipate, parecchie della quali sono un palla al piede per le casse regionali”.

Il deputato M5S all’Ars Luigi Sunseri plaude all’ ipotesi, di cui parla oggi il Fatto quotidiano, della liquidazione della Sis, la società che si occupa degli interporti dell’isola. Il parlamentare Cinquestelle da anni si occupa delle partecipate regionali, un universo di oltre 150 tra società a partecipazione diretta, enti e organismi strumentali che complessivamente conta migliaia di dipendenti.

“Finalmente – dice Sunseri – si parla di liquidazione della Sis, da noi qualificata sempre come un carrozzone della Regione, una società di scopo che non ha raggiunto mai gli obiettivi per cui era nata: la realizzazione degli interporti di Catania e di Termini Imerese, quest’ultimo di fatto mai partito. La Sis, tra l’altro, è una società circondata da parecchie ombre che abbiamo sempre denunciato nel corso degli anni ed è stata travolta da numerosi procedimenti giudiziari”.

“La Sis – continua Sunseri – non è comunque l’unica da liquidare. Va avviato un processo di razionalizzazione delle società e degli enti che il M5S e io personalmente auspichiamo e sollecitiamo da anni. Questo deve essere solo il primo passo per una società di fatto certamente inutile che non può portare alcun beneficio alla Regione, considerata anche la sua struttura particolarmente carente”