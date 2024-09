Palermo, 3 settembre 2024 – “Le nomine dei direttori nelle aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia sono un passo in avanti verso la riorganizzazione del sistema sanitario della nostra regione. I siciliani hanno bisogno di un sistema sanitario all’altezza e in linea con i migliori standard europei, per questo è necessaria una profonda riorganizzazione. Chiediamo al governo regionale di investire in un settore che ha bisogno di valorizzare il pubblico e di garantire in tempi ragionevoli risposte ai cittadini”. Lo dice Giuseppe Badagliacca della Cisal.

