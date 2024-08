“Prima la famiglia, poi il disimpegno in politica. Ogni giorno il Ministro Lollobrigida sa che dovrà correre più veloce delle false parole che gettano dubbi sul suo operato. Per fortuna ci sono i dati a smentirle”- così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata Presidente dell’InCE.

“Secondo queste parole, difatti, il Ministro Lollobrigida sarebbe inadempiente nell’erogazione di fondi – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia-verso gli agricoltori colpiti da eventi castrofali come alluvioni, siccità e anche peste suina, sebbene in riferimento a questa siano stati già nominati i commissari straordinari per debellare i casi di peste suina africana accertati in Lombardia, in Emilia Romagna e di brucellosi presente in Campania”.

“Per la Sicilia sono stati stanziati di 15 milioni di euro per far fronte alla siccità, destinati soprattutto a quelle imprese agricole siciliane che hanno subito danni alle produzioni dal mese di luglio 2023 al mese di maggio 2024”.

“Per fortuna che i dati sono il vero deterrente alle fake news. Peccato solo che chi le usa non lo abbia ancora capito” – conclude il Presidente della Central European Initiative.