[Sicilia] Emergenza idrica. Pellegrino (FI) “De Luca non ha cultura di governo. Da lui nessun senso di responsabilità”

“L’onorevole Cateno De Luca, sembra non avere imparato nulla dalle recenti e ripetute batoste elettorali. Il suo continuo tentativo di “buttarla in caciara” viene riconosciuto per quello che è: la mancanza di una vera cultura di governo e soprattutto della capacità di contribuire ad affrontare in modo concreto i problemi della nostra regione.

Sul tema della crisi idrica, oggi attacca il presidente Schifani per avere costituito una Cabina di regia, cioè per avere coinvolto esperti, tecnici, e responsabili di tutti gli uffici e istituzioni che hanno competenze e ruoli concreti per potere affrontare l’emergenza.

Siamo certi che se Schifani non avesse creato una struttura collegiale di questo tipo, De Luca lo avrebbe attaccato, accusandolo di essere un despota.

In una situazione di gravissima emergenza senza precedenti, è proprio l’esistenza di una struttura come questa che sta evitando una situazione di “tutti contro tutti”, nella quale i problemi vengono affrontato in un’ottica di scala, avendo un quadro complessivo dei problemi e delle risorse disponibili per affrontarli.

Se fra queste risorse ci fossero il senso di responsabilità e la capacità dell’opposizione a collaborare invece di fare polemica sterile, sarebbe un bene per la Sicilia e i siciliani.

Ma rispetto alla disponibilità dell’onorevole De Luca, nutriamo seri dubbi che tale disponibilità si manifesterà mai.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.