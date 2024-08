Rendiconto Comune Palermo, Csa-Cisal: “Bene approvazione, adesso si realizzi l’incremento orario per i dipendenti”

Palermo, 27 agosto 2024 – “L’approvazione del rendiconto 2023, da parte del consiglio comunale di Palermo, sblocca finalmente l’incremento orario del personale di categoria C, fino a 36 ore settimanali per 347 unità, e la stabilizzazione di 15 funzionari al settore Tributi. Provvedimenti che la nostra organizzazione sindacale chiede da tempo e che sono necessari per consentire alla macchina comunale di erogare servizi alla città, specie sul fronte della lotta all’evasione. Ringraziamo il consiglio comunale per il lavoro svolto e ci auguriamo che le procedure burocratiche adesso siano snelle e veloci”. Lo dice Nicola Scaglione del Csa-Cisal commentando l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 del comune di Palermo.



