Ospedale di Sciacca, La Rocca Ruvolo: bene riapertura Ortopedia, ora concorsi per i reparti che da anni sono senza responsabili

“Esprimo soddisfazione per la riattivazione del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Sciacca che a settembre tornerà ad essere pienamente operativo garantendo l’importante servizio sanitario in questo comprensorio. Un plauso al direttore generale, Giuseppe Capodieci, nel cui lavoro per migliorare i servizi sanitari nella nostra provincia ho sempre creduto”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, commentando l’annuncio della riapertura del reparto di Ortopedia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca resa possibile dal reclutamento di nuovo personale dedicato al post-chirurgico.

“Al contempo, ho già detto più volte e l’ho ribadito anche negli ultimi giorni al direttore Capodieci, ritengo sia necessario provvedere con urgenza – aggiunge La Rocca Ruvolo – all’indizione del concorso per i reparti di Chirurgia generale e di Urologia del presidio ospedaliero saccense che non possono restare sguarniti. Inoltre, bisogna dare un’accelerata ai lavori del pronto soccorso e far sì che i reparti funzionino. L’ospedale di Sciacca, per il riconoscimento ottenuto come Dea di I livello e per la sua posizione geografica a cavallo fra tre province, merita la massima attenzione”.