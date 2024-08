Gaza: Save the Children, nuovi ordini israeliani costringono migliaia di persone a Deir al-Balah a fuggire di nuovo, interrompendo le attività dell’ultimo centro di assistenza

Nuovi ordini di sfollamento emessi dalle autorità israeliane hanno costretto a un altro spostamento di massa famiglie e operatori umanitari dalle aree di Deir al-Balah – una delle uniche zone rimaste con infrastrutture essenziali e magazzini che conservano le forniture di aiuti nella Striscia di Gaza occupata.

Molte famiglie palestinesi, già sfollate con la forza innumerevoli volte da ottobre, sono di nuovo in movimento, compresi gli operatori umanitari, che sono fondamentali per fornire la limitata risposta di aiuto ancora possibile.

Nell’ultima settimana almeno 24 ONG hanno riferito di essere state colpite da ordini che hanno provocato lo sfollamento forzato di membri del personale, l’interruzione delle operazioni e almeno un sito che ospitava civili è stato attaccato. I magazzini che conservano i rifornimenti si trovano all’interno degli isolati che sono stati oggetto di ordini di sfollamento forzato.

I cosiddetti ordini di “evacuazione” emessi dalle autorità israeliane il 13, 15, 16 e 21 agosto continuano a ostacolare le operazioni di aiuto, colpendo diverse organizzazioni tra cui Save the Children, Mercy Corps, il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), MSF, Solidarités International, Medical Aid for Palestinians, Oxfam, Humanity & Inclusion, Action Against Hunger, Islamic Relief, Project HOPE, DanChurchAid e Norwegian Church Aid e i partner palestinesi di ActionAid, War Child, Danish Refugee Council, Médicos del Mundo, Middle East Children’s Alliance e WeWorld.

Un centro di accoglienza di ANERA è stato preso di mira, mentre NRC ha atteso più di 15 giorni che le autorità israeliane rispondessero alla richiesta di decongestionare un’area in cui intendeva trasferire il personale a seguito dell’ultimo ordine di sfollamento di Israele.

Le Nazioni Unite hanno dichiarato[1] che gli ordini multipli emessi dalle forze israeliane a Khan Younis e Deir al-Balah tra l’8 e il 17 agosto hanno colpito 17 strutture sanitarie, tra cui cinque centri di assistenza sanitaria primaria e nove punti medici, interrompendo i servizi sanitari essenziali. Le interruzioni minacciano anche la capacità di somministrare i vaccini contro la poliomielite, di cui c’è un bisogno urgente, una volta che arrivano a Gaza.

Le comunità sono tagliate fuori dagli aiuti vitali, poiché i fornitori che consegnano beni essenziali, come l’acqua, hanno difficoltà a raggiungere le località vicine alle aree dove è stato ordinato alle persone di andarsene. Gli operatori umanitari devono essere autorizzati a fornire aiuti in base alle necessità, piuttosto che alla designazione di aree sicure da parte di una delle parti in conflitto.

“Anche se le autorità israeliane permettessero l’ingresso dei vaccini antipolio, con gran parte dei soccorritori a Gaza costantemente bloccati da un luogo all’altro, come potremmo realizzare una campagna efficace e raggiungere i bambini che ne hanno un estremo bisogno? Se si vuole capire la situazione dell’accesso, è proprio questa, non lo scarso flusso dei camion che eccezionalmente possono entrare”, ha dichiarato Jeremy Stoner, Direttore regionale di Save the Children per il Medio Oriente.

“I palestinesi di Gaza sono stati sradicati senza sosta, costretti a passare da un’area cosiddetta ‘sicura’ all’altra, sopportando difficoltà e perdite inimmaginabili. Tra loro ci sono coraggiosi operatori umanitari che ogni giorno rischiano la vita per salvare gli altri. La nostra capacità di fornire aiuti significativi in qualsiasi parte di Gaza non è all’altezza delle nostre ambizioni, per non parlare delle esigenze preponderanti. Deir al-Balah, una volta dichiarata zona umanitaria, è ora sotto attacco con bombardamenti alle nostre porte”, ha dichiarato Sally Abi Khalil, Direttore regionale di Oxfam per il Medio Oriente e il Nord Africa.

“Siamo un’organizzazione umanitaria che cerca di fornire servizi umanitari in quella che Israele ha dichiarato unilateralmente ‘zona umanitaria’. Queste condizioni non puniscono solo noi, ma hanno un impatto sui civili che hanno un disperato bisogno di assistenza”, ha dichiarato Suze van Meegen, Direttore nazionale ad interim della NRC in Palestina.

“La situazione è diventata incredibilmente pericolosa. I combattimenti sono continui e i suoni dei bombardamenti e delle esplosioni sono chiaramente udibili. Le malattie della pelle si stanno diffondendo rapidamente. Stiamo diventando tutti paranoici sul rischio di essere infettati. Il tributo fisico è reale. Ho avuto forti dolori allo stomaco, probabilmente a causa dell’acqua contaminata che siamo costretti a bere. Non so per quanto tempo ancora potremo sopravvivere così”, ha detto Lena*, Membro del personale di Mercy Corps a Gaza.

Per oltre 10 mesi, le organizzazioni umanitarie hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e duraturo. Ora il rischio incombente di un’epidemia di poliomielite e l’urgente necessità di vaccinare i bambini di Gaza lo rendono più urgente che mai. Tutte le parti in conflitto hanno l’obbligo di facilitare l’accesso degli aiuti umanitari in ogni momento. Israele, in quanto potenza occupante, ha l’obbligo di garantire il soddisfacimento dei bisogni umanitari della popolazione occupata. Ciò include la facilitazione degli aiuti umanitari e la creazione di condizioni che consentano la fornitura sicura di rifornimenti, come è stato ordinato dalla Corte internazionale di giustizia nelle sue misure provvisorie del 26 gennaio e del 24 maggio.

Rafah è stato l’hub principale per le operazioni di aiuto a Gaza fino all’inizio di maggio, quando le forze israeliane hanno ampliato le loro operazioni di terra. Le agenzie umanitarie sono state costrette a spostare le loro operazioni a Deir al-Balah. Con Gaza settentrionale decimata e Gaza meridionale in gran parte inaccessibile, i civili e gli operatori umanitari, e le operazioni umanitarie di cui c’è bisogno, non hanno più un posto dove andare.

Note:

– La “zona umanitaria” designata da Israele comprende ora meno dell’11% di Gaza, secondo le Nazioni Unite (Humanitarian Situation Update #206 | Gaza Strip | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory (ochaopt.org))

– I civili che non possono o non vogliono lasciare le loro case rimangono protetti dal diritto internazionale umanitario.

I firmatari:

Save the Children War Child ActionAid DanChurchAid Solidarités International Islamic Relief Middle East Children’s Alliance Danish Refugee Council WeWorld Humanity & Inclusion/ Handicap International (HI) Norwegian People’s Aid Danish Refugee Council The Palestinian Association for Empowerment and Local Development – REFORM Agricultural Development Association – PARC Anera Médicos del Mundo Médecins Sans Frontieres / Doctors Without Borders (MSF) Medical Aid for Palestinians Norwegian Church Aid Action Against Hunger ChildFund Alliance Global Communities Mercy Corps Oxfam CARE International Norwegian Refugee Council (NRC) American Friends Service Committee (AFSC)

[1] Gaza Humanitarian Response Update | 5-18 August 2024 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory (ochaopt.org)