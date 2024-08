Ferragosto fortunato per un 70enne della provincia di Messina, che grazie a Bingo75, l’innovativo gioco di tombola.it per tutti gli appassionati della lotteria in un format dinamico a 75 palline, è riuscito a portarsi a casa un premio di oltre 9.500 euro con una sola giocata del valore di 2,40 euro, grazie al numero 71, riferisce Agipronews. Una vincita, quella realizzata dal giocatore iscritto dal 2015, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro.

