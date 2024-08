”Oggi ho partecipato al tavolo tecnico provinciale per l’emergenza idrica, convocato dal presidente della Regione presso il Genio Civile di Agrigento. Durante l’incontro è emersa una forte volontà trasversale e condivisa di realizzare un modulo di dissalazione nel territorio di Licata, un passo fondamentale per affrontare le problematiche idriche che affliggono da tempo il nostro territorio.

In particolare, si è deciso che questo mercoledì, giorno 21 agosto, verrà effettuato un sopralluogo nel comune di Licata per valutare la fattibilità tecnico-economica del progetto, che consentirà di avviare la successiva conferenza di servizi. Ciò rappresenta un importante passo avanti verso una soluzione strutturale che potrebbe finalmente risolvere una problematica atavica per il territorio licatese.

Ribadisco l’importanza di continuare a lavorare insieme per garantire un futuro migliore per la nostra comunità, cercando soluzioni innovative e sostenibili per affrontare l’emergenza idrica. Sono, infatti, fiducioso che grazie a questo percorso virtuoso, potremo raggiungere risultati concreti e duraturi che andranno a beneficio di tutti i cittadini.”