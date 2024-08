Altro infortunio sul lavoro a Policoro. Giordano (Ugl Matera):”Basta incidenti, l’operaio caduto da una gru è grave”

“Un operaio è caduto oggi in un cantiere a Policoro, ed ha visto coinvolto un uomo di 51 anni che era impegnato nelle operazioni di smontaggio del braccio della grossa struttura, quando all’improvviso si sarebbe staccato il cavo che lo sosteneva. L’incidente si è verificato nella zona lido nei pressi della ferrovia. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito con l’eliambulanza in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza. Sulle cause dell’incidente sono adesso in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Su quanto accaduto è intervenuto il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano il quale, con toni pesanti, denuncia che, “l’ennesimo infortunio sul lavoro accaduto a Policoro in provincia di Matera ripropone l’urgenza di alzare l’asticella delle politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro. In attesa degli accertamenti sulla dinamica di quest’altro incidente il tema resta quello del potenziamento del personale ispettivo nella nostra regione, ampiamente sottodimensionato rispetto alle esigenze. Allo stesso tempo vanno intraprese azioni più incisive sul piano della prevenzione e della cultura della sicurezza, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. In tal senso, va messo a sistema operativo lo sblocco del bando nazionale da oltre 300 milioni dell’Inail che prevede incentivi a sostegno delle aziende che investono in salute e sicurezza. È una misura che come Ugl Matera – prosegue Giordano – abbiamo riferito di preferirlo nella direzione di responsabilizzare le imprese e che deve essere accompagnata da un più organico piano su formazione e prevenzione e sulla promozione del lavoro di qualità. Su questi temi siamo sicuri che anche la Regione Basilicata svolgerà un ruolo importante collegando, ad esempio, l’erogazione di finanziamenti e sovvenzioni a percorsi partecipati di certificazione della qualità del lavoro con il coinvolgimento delle parti sociali sul modello di quanto si sta facendo nel comparto agricolo e non solo. Allora, massima fiducia alle Forze di Polizia affinché sulle cause dell’incidente adesso in corso, facciano piena luce con le indagini per ricostruire l’accaduto e le relative responsabilità e – conclude Giordano – tutta l’Ugl Matera si stringe intorno all’operaio augurando una pronta e veloce guarigione”.

