PARIGI, CAIATA: ORO FEMMINILE INCANTA ITALIA ALLO SCHERMO

“L’oro della femminile italiana alle olimpiadi ci lascia senza parole e incolla l’Italia davanti allo schermo”- così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente della Central European Initiative.

“La partita, magistralmente vinta, dalla femminile italiana alle Olimpiadi di Parigi è la riprova di quando passione, determinazione e coraggio scendono in campo. Non solo, ma tale vittoria è anche la testimonianza di chi, con la metà delle risorse a disposizione, vince mosso solo dai sogni e dalla passione. Ciò a cui abbiamo assistito ci deve far riflettere, deve far riflettere tutti, soprattutto le realtà maggiori”.

“Oggi, l’Italia tutta, unita, grazie alle nostre guerriere, è rimasta incollata davanti allo schermo ammaliata da tanta maestria. A loro va il nostro ringraziamento, al mister Julio Velasco, alla Federazione e al suo Presidente Giuseppe Manfredi che fanno dello sport un’arte e non un’occasione di passarelle o vetrina. Oggi l’Italia è tornata a volare”.