Festa grande a Belpasso, in provincia di Catania, grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 8 agosto, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro in seguito al terno 3-34-41 sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16,7 milioni di euro, per un totale di 786 milioni da inizio anno.

condividi su: