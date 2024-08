ZES UNICA, CAIATA (FDI): GOVERNO MELONI ALL’ALTEZZA DELLA PAROLA DATA

“Ancora una volta il Presidente Meloni e il Ministro Fitto, insieme all’intero Governo, dimostrano grande attenzione al rispetto per il sud. A chi non ha perso tempo a puntare il dito ripeto: è troppo facile criticare in maniera leggera. Bisogna avere fiducia perché questo Governo merita fiducia. Lo dichiara l’On. Salvatore Caiata, Presidente della Central European-Initiative (CEI) di Fratelli d’Italia.

“Il Consiglio dei ministri – prosegue il deputato di Fratelli D’Italia -, approvando una disposizione che incrementa da 1,6 miliardi di euro ad oltre 3,2 miliardi l’entità delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES unica del Mezzogiorno dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024, ha dimostrato, ancora una volta, come le critiche mosse fin qui, sulla possibilità della realizzazione dell’obiettivo della norma sul credito di imposta per gli investimenti nella Zes Sud, siano smentite dai fatti”.

“Il Governo non ha fatto alcun passo indietro rispetto a quanto precedentemente promesso. Le polemiche accumulate in questi giorni non sono altro che la misura di chi, dinanzi al reale impegno del Governo per lo sviluppo e la competitività del tessuto economico – produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è costretto a prendere atto della disposizione di risorse economiche fino ad oggi mai viste e di gran lunga superiori a quelle previste dai precedenti Esecutivi. Fatti, non parole ”- conclude il Presidente della CEI.