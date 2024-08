Commemorazioni Cassarà e Antiochia. Di Paola ARS: Loro esempio di lotta alla mafia venga tramandato a nuove generazioni

Palermo 6 agosto 2024 – “E’ doveroso ricordare uomini con un altissimo senso del dovere e servitori dello Stato per far sì che il loro esempio di lotta alla mafia e malaffare venga tramandato alle nuove generazioni”.

Lo ha dichiarato il vice presidente dell’Assemblea Regionale Nuccio Di Paola alla commemorazione a Palermo in piazza Giovanni Paolo II, del 39° anniversario dell’omicidio, per mano mafiosa, del Vice Questore Antonino Cassarà e dell’agente di scorta Roberto Antiochia.