Manovra finanziaria ARS, Cambiano: “Ottenuti risultati significativi” 

Sono lieto di comunicare alla cittadinanza di Licata i risultati ottenuti grazie al mio impegno nella manovra finanziaria recentemente esaminata e approvata. Oltre alla questione dell’emergenza idrica – per la quale ho avviato un iter significativo, attualmente in corso, con tutti gli attori istituzionali di riferimento, per l’installazione di un modulo di dissalazione nel Comune di Licata, ad oggi unica soluzione significativa in grado di garantire un approvvigionamento idrico adeguato e sostenibile per il nostro territorio – grazie all’approvazione di alcuni importanti emendamenti, la nostra città potrà beneficiare di significative risorse destinate a progetti fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio e per il benessere della nostra comunità.

