Approvato emendamento al Ddl n. 771 a firma della parlamentare regionale per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura che si trova in un quartiere disagiato del Comune etneo

“Anche se letteralmente travolti dalle tante emergenze che stanno attanagliando la Sicilia, dai rifiuti alla siccità, non possiamo permetterci il lusso di trascurare quella che considero una priorità della mia azione politica: i giovani”.

Con queste parole, la deputata regionale M5s Jose Marano, spiega le ragioni che l’hanno portata, attraverso un emendamento alle variazioni di bilancio poi approvato dall’Assemblea regionale siciliana, ad ottenere uno stanziamento pari a 50mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza di un campetto da calcio nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania.

“Il campetto – spiega Marano che è anche componente della commissione Antimafia all’Ars – è situato nella Quarta Municipalità del Comune etneo, tra via Capo Passero e Viale Tirreno, una zona particolarmente disagiata della città dove i giovani spesso finiscono ai margini e diventano preda della criminalità che li trasforma in soldati della droga e del malaffare. Il senso della mia proposta è quello di sfruttare i valori e il potenziale enorme che lo sport ci offre per restituire a questi giovani uno spazio di legalità e inclusione sociale che possa far sentire loro la vicinanza della politica e delle istituzioni”.

“Scegliamo – commenta il consigliere comunale Giuseppe Ragusa – di concentrare la nostra azione politica nella periferia di Catania, nel rione di Via Capo passero, perché è una zona da decenni zona abbandonata a sé stessa e quartiere generale di dispersione scolastica e delinquenza minorile. Partiamo dai giovani e dallo sport, come modello di riscatto e valori sani da seguire sempre”.