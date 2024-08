Costituita la Commissione Bicamerale Forteto, Ternullo (FI): “Sia fatta luce sulle responsabilità di gestione e affidamento dei minori coinvolti”

Roma, 01/08/2024: “Oggi è stata ufficialmente costituita la Commissione Bicamerale d’inchiesta sui fatti accaduti alla comunità ‘Il Forteto’. La Commissione, di cui faccio parte, è composta da 15 deputati e 15 senatori ed è presieduta dall’onorevole Francesco Michelotti. al quale rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. La comunità, situata a Barberino di Mugello, è stata negli anni scorsi al centro di una lunga e dolorosa vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia. Il cosiddetto profeta del Forteto, Rodolfo Fiesoli, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e dieci mesi per abusi e da un anno e mezzo si trova agli arresti domiciliari. La Commissione d’inchiesta è stata istituita con l’obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità e agli affidamenti dei minori. In particolare, deputati e senatori si concentreranno su eventuali responsabilità delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare il Forteto, con un’attenzione particolare alla Regione, che a sua volta aveva creato una commissione per indagare sugli abusi. Confidiamo che questa Commissione possa fare piena luce sui fatti e sulle responsabilità istituzionali, garantendo giustizia alle vittime e impedendo che simili tragedie possano ripetersi in futuro”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, componente della commissione.

condividi su: