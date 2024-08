Al via gli ambulatori sociali di oculistica ed odontoiatria per le persone a basso reddito. Lo prevede un emendamento del M5S alla Finanziaria Ter approvato ieri all’Ars a firma della deputata M5S Roberta Schillaci,

La norma, in attuazione degli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e dell’articolo 17 dello Statuto della Regione Siciliana, mira a consolidare su tutto il territorio siciliano la rete degli ambulatori sociali per questi tipi di prestazioni, realizzata tramite le associazioni di pubblica assistenza aderenti ad A.N.P.A.S. Sicilia.

I dettagli dell’operazione saranno definiti in seguito tramite un provvedimento della Regione.

“Un servizio del genere – afferma Schillaci – vuole essere una mano tesa verso chi oggi ha difficoltà a curarsi a causa di prestazioni costose o delle lunghe liste d’attesa”.

