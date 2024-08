Secondo la recente indagine condotta da AstraRicerche e Amazon Ring, solo il 5% degli abitanti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia non ha preoccupazioni riguardo la sicurezza della propria casa quando esce per brevi o lunghi periodi.

Ring propone un intero sistema di sicurezza domestica intelligente per garantire serenità e controllo, anche a distanza, permettendo a tutti di partire per le vacanze senza timori.

È tempo di vacanze. C’è chi ha già organizzato tutto ed è in partenza e chi deve ancora trovare la destinazione perfetta per quest’estate, ma tutti, chi più chi meno, sono assaliti dalla solita preoccupazione che ricorre ogni anno: lasciare la propria casa al sicuro per evitare sorprese al ritorno dalle ferie. Lo sanno bene gli abitanti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia: solo il 5% tra gli abitanti del Sud Italia, infatti, dichiara di non nutrire particolari timori relativi alla propria abitazione. A svelarlo è Ring, una società Amazon, che annuncia i dati della ricerca commissionata e condotta da AstraRicerche, con cui ha indagato conoscenze, emozioni e desideri degli italiani in fatto di sicurezza domestica presente e futura.

Il pensiero fisso rivolto alla propria abitazione crea stress e ansia, ma in vacanza sono benessere e serenità a dover rimanere al primo posto, soprattutto quando si è lontani da casa. La missione di Ring è proprio quella di permettere alle persone di restare più vicine a ciò che è importante, consentendo loro di rimanere sempre connessi a ciò che conta di più grazie ad un intero sistema di sicurezza domestica intelligente che comprende videocitofoni, videocamere, allarmi e accessori. Tra questi, Ring Intercom – il dispositivo che rende smart il citofono di casa – attraverso cui è possibile parlare con i visitatori che citofonano alla porta di casa e fornire l’accesso da remoto, in modo tale da mantenere il controllo della propria abitazione ovunque ci si trovi, anche mentre si è in vacanza.

La sicurezza domestica secondo gli abitanti del Nord-est d’Italia

Secondo l’indagine di AstraRicerche[1], quasi tutti gli italiani (94%) escono di casa con qualche dubbio. Il pensiero più ricorrente per molisani (78%) e siciliani (73%) è chiedersi se hanno chiuso la porta o il gas, mentre lucani e calabresi sono maggiormente turbati dal fatto che possano entrare i ladri (74% e 68%). Tra le preoccupazioni degli abitanti del Sud Italia anche quella per i propri animali domestici (39%), in particolare il 42% degli abitanti di Campania, Molise e Sicilia teme possano sentirsi soli o combinare disastri.

In una casa intelligente e sicura ci si sente più rilassati e si dorme meglio

Quello di casa intelligente è un concetto ben chiaro al 46% degli abitanti del Sud Italia, di questi i più informati sono gli uomini (53%). Abruzzesi, lucani, calabresi, campani, molisani e siciliani vedono in una abitazione intelligente anche una casa più sicura, che consente di custodire oggetti preziosi (con valore affettivo o economico) senza timore (42%) – prerogativa importante soprattutto per gli abitanti dell’Abruzzo (54%) – passare meno tempo a controllare ripetutamente porte o finestre prima di uscire di casa (33%) e sentirsi più spensierati quando si invitano parenti, amici e conoscenti (25%). Dalla ricerca emerge anche che la qualità della vita migliora se ci si sente al sicuro in casa, in particolare gli abitanti del Sud Italia si sentono più rilassati (55%), come sostengono in particolare lucani (71%) e molisani (70%) e dormono meglio (40%). Associano sonni più sereni a una casa sicura principalmente gli abruzzesi (56%), i campani e i calabresi (47%).

Non stupisce, quindi, che nel Sud Italia gli abitanti siano sempre più interessati a soluzioni che permettano loro di vedere cosa sta succedendo in casa (78%) – in particolare molisani (91%), calabresi (85%) e siciliani (80%) – e sentire suoni, rumori e voci (71%), soprattutto in Molise (100%), Calabria (81%) e Puglia (72%). Si tratta di due aspetti fondamentali che caratterizzano i prodotti e le funzionalità di Ring, attraverso cui è possibile proteggere famiglia, animali domestici e proprietà – mentre si è in vacanza e non solo – grazie ad un sistema di sicurezza per tutta la casa fai-da-te, conveniente e accessibile a tutti. Anche il 47% degli abitanti del Sud Italia che spera non arrivi una consegna proprio quando non è in casa può dormire sonni tranquilli: con Ring Intercom, infatti, è già possibile consentire l’accesso a corrieri verificati per consegnare in modo sicuro i pacchi Amazon all’interno dell’edificio e/o rispondere al citofono anche quando si è fuori casa. Una soluzione perfetta per lucani e siciliani, i più preoccupati all’idea di bucare una consegna (64% e 51%).

La casa del futuro sarà una casa più sicura

Ad oggi, la maggior parte degli appartamenti degli italiani dispone di un sistema di sicurezza: solo il 12%, infatti, dichiara di non esserne dotato. Tra gli impianti di video-sorveglianza più diffusi nel Sud Italia si trovano quelli che controllano l’esterno dell’appartamento (33%), i più utilizzati dagli abitanti del Molise (60%), seguiti da quelli che controllano l’interno (25%), più utilizzati invece dai calabresi (36%). Si evince un desiderio crescente di poter tenere sotto controllo sia ciò che accade dentro sia ciò che accade fuori casa. A partire dall’ormai iconico Video Doorbell, Ring ha aggiornato la sicurezza domestica esterna, incorporando telecamere interne ed esterne di alta qualità con rilevamento avanzato del movimento, introducendo anche sistemi di allarme self-service, scalabili e facili da installare. Ring anticipa e si fa da apri fila verso la casa del futuro, ormai sempre più vicina. Una casa che, secondo circa il 67% degli abitanti del Sud Italia sarà una casa più sicura.

Con Ring la casa del futuro è già qui

Pensando al futuro gli abitanti del Sud Italia hanno le idee chiare: non solo desiderano vedere e sentire ciò che accade dentro e fuori della propria abitazione, ma vogliono anche agire. Il 62% di loro è interessato, infatti, a soluzioni per emettere suoni o far sentire la propria voce in casa, in particolare siciliani (70%), calabresi (63%) e campani (62%). Tutte funzionalità che Ring già oggi mette a disposizione dei propri clienti, anticipando i desideri e le esigenze del futuro dei consumatori.

Non resta che partire per le vacanze estive in totale relax e senza preoccupazioni per la propria abitazione, che sarà possibile gestire e controllare in tutta comodità, ovunque ci si trovi, liberi di dedicarsi solo ed esclusivamente al proprio benessere.

***

Ring

Fin dalla sua fondazione nel 2013, Ring ha avuto come mission quella di rendere i quartieri più sicuri. Dal videocitofono a Ring Alarm, la linea di prodotti smart per la sicurezza domestica di Ring offre agli utenti una sicurezza accessibile per tutta la casa e il quartiere. Noi di Ring ci impegniamo a rendere la sicurezza della casa e del quartiere accessibile ed efficace per tutti, lavorando allo stesso tempo per unire le comunità. Ring è una società di Amazon. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ring.com. Con Ring, sei sempre a casa.

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter.

[1] Realizzata nel mese di maggio 2024 e condotta su un campione rappresentativo di oltre 1.000 intervistati tra i 18 e i 65 anni residenti in Italia.