“Un finanziamento della Regione da 400 mila euro all’arcidiocesi di Agrigento per la manutenzione delle coperture e dell’interno dell’aula liturgica della parrocchia San Giovanni Battista di Campobello di Licata. Un altro finanziamento da 310 mila euro ai comuni di Montevago e Santa Margherita di Belìce per interventi di riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, messa in sicurezza della viabilità e riqualificazione del campo sportivo. Lo prevedono due miei emendamenti al ddl interventi finanziari urgenti approvato dall’Ars”.

Lo fa sapere, in una nota, la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo l’approvazione della manovra finanziaria avvenuta ieri in tarda serata.

“Altri miei emendamenti – prosegue la parlamentare – prevedono un finanziamento da 100 mila euro al comune di Menfi per l’installazione di sistemi semaforici, il rifacimento tappetino stradale e la messa in sicurezza della viabilità urbana; 90 mila euro al comune di Caltabellotta per la riqualificazione di cortile Caruso nel centro storico; un finanziamento da 65 mila euro all’arcidiocesi di Agrigento per le spese di gestione e attività istituzionali. Sono tutti progetti per il territorio, alcuni segnalati da consiglieri comunali dei comuni interessati a me vicini che ringrazio per la collaborazione”.

Palermo, 31 luglio 2024