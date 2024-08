Dl Ricostruzione, ok in Senato a tavolo tecnico su post sisma del 1990 a Catania, Ragusa e Siracusa, Ternullo (FI): “Ringrazio il senatore Nicita. Ho apposto la firma su una norma di buonsenso approvata in Aula”

Roma, 31/07/2024: “Ho apposto la mia firma all’emendamento proposto dal senatore Antonio Nicita – che ringrazio perché con garbo ha accettato la riformulazione del Governo – contenuto nel dl ricostruzione e ampiamente condiviso in Senato da maggioranza e opposizione. Prevede l’istituzione di un tavolo tecnico entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, per effettuare una ricognizione dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 che ha coinvolto le province di Catania, Ragusa e Siracusa, sui contenziosi in essere e sulle pratiche dei rimborsi. Il tavolo sarà costituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze e composto da un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e dai rappresentanti delle ex province di Catania, Ragusa e Siracusa (oggi rispettivamente Città metropolitana e Liberi Consorzi)”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, a margine della seduta in Aula a Palazzo Madama.

