“La misura di un uomo sta nelle parole che usa, e quelle scelte dall’autore Rai Cassini su Giorgia Meloni, non solo denotano scarsa misura di intelligenza ma anche una pochezza d’animo”- così dichiara il Presidente della Central European Initiative, On. Salvatore Caiata.

“Che le parole siano il sale della politica non c’è dubbio – prosegue il deputato di fratelli D’Italia -, ma quando queste diventano offensive e lesive nei confronti di innocenti, non solo sono ignobili, ma prive anche di ogni giustificazione, poiché non esiste battaglia ideologica che tenga”

“Le parole di Cassini sono la riprova di un uomo piccolo. Peccato per lui, invece, che il suo bersaglio sia quello di una donna grande, nei confronti della quale si alzeranno sempre scudi in sua difesa e della piccola Ginevra che, in maniera del tutto ingiustificata, è stata barbaramente coinvolta”- conclude il Presidente della CEI.