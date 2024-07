Palermo 30 luglio 2024 – Grazie al Movimento 5 Stelle sarà aumentato di mezzo milione di euro il fondo regionale per la lotta alla siccità, che prevede tra l’altro la possibilità di adeguare i depuratori e realizzare le condotte per il riuso delle acque reflue ai fini agricoli. Lo prevede un emendamento approvato in queste ore a Sala d’Ercole a firma dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle, nel corso della seduta parlamentare sulle variazioni di bilancio.

“Un emendamento – spiegano i deputati – che destina una cifra utile a recuperare risorse idriche per migliorare gli impianti di depurazione e poter riutilizzare le acque per irrigare i nostri campi. Sappiamo che mezzo milione non risolve l’emergenza ma concretamente sarà utilizzata immediatamente per gli impianti di Gela e Licata che a causa della vetustà dei sistemi, gettano in mare centinaia di migliaia di metri cubi all’anno di acque che potrebbero tranquillamente essere riutilizzate per irrigare, opportunamente trattate, così come avviene nel resto del mondo. La Sicilia purtroppo ha un gap infrastrutturale frutto di mancata programmazione e volontà politica che emerge soprattutto in fasi emergenziali come quella che stiamo vivendo” – concludono.