Bilancio all’ARS. Di Paola (M5S): “Schifani democratico accentratore”

Palermo 29 luglio 2024 – “Il Presidente Schifani è un democratico accentratore. Il comparto agricolo è dilaniato dalla siccità e manca l’assessore all’agricoltura, siamo all’ennesima emergenza spazzatura ma l’assessore ai rifiuti è sfiduciato politicamente. Solo da pochi giorni abbiamo l’assessore all’economia per affrontare la variazione di bilancio. Morale la Sicilia è travolta dalle emergenze, arrivano seppur minimi fondi ma vengono gestiti da un democratico accentratore”.

Lo ha detto il deputato regionale e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola intervenendo a Sala d’Ercole all’ARS in occasione della discussione sulla variazione di bilancio.

“La Sicilia deve cambiare pagina – ha sottolineato Di Paola – i siciliani non ne possono più delle emergenze. In 7 anni di gestione di destra le emergenze siciliane si sono non solo accumulate ma soprattutto aggravate. Bisogna dire basta alle emergenze e programmare e realizzare interventi prioritari per questa terra” – ha concluso il coordinatore regionale del M5S.