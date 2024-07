La fortuna bacia Scicli, in provincia di Ragusa, grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 25 luglio, come riporta Agipronews, vinti 60mila euro in seguito alla quaterna 12-30-31-80 giocata su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 728 milioni da inizio anno.

