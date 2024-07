L’AMERICA AVRÀ UN PRESIDENTE DONNA?

PER GLI ESPERTI SISAL IL FAVORITO ALLA VITTORIA RESTA TRUMP, MA PER KAMALA HARRIS CI SONO BUONE PROBABILITÀ

Milano, 22 luglio 2024 – Joe Biden si ritira dalla corsa alle Presidenziali e appoggia la candidatura di Kamala Harris, Vicepresidente degli Stati Uniti d’America dal 2021. Con questa nuova mossa potranno aumentare le possibilità che il prossimo Presidente degli USA sia una donna? È ancora difficile poter rispondere, ma non si può escludere nulla. Secondo gli esperti Sisal il favorito, per sedersi alla Casa Bianca nei prossimi quattro anni, resta Donald J.Trump in quota a 1,44: sembrerebbe che proprio nulla possa fermare il tycoon da un secondo mandato. Ma la Harris, offerta a 3,00, ha le idee chiare, la giusta determinazione e sostegno per raggiungere questa conquista che per l’America rappresenterebbe una grande svolta.

Anche Michelle Obama e Hillary Clinton, offerte rispettivamente a 25 e 66, seppur in posizioni sfavorite rispetto alla Vicepresidente, sono pronte a battersi per sostenere questo “(Women) American Dream”. Entrambe condividono l’aver avuto un marito Presidente e, con visioni e politiche diverse, vorrebbero scrivere una nuova pagina della storia statunitense. In tema di famiglie che cercano di proseguire una dinastia c’è anche Robert F. Kennedy, Jr. dato a 66: riuscirà a convincere gli americani come, 63 anni fa, aveva fatto suo zio John F. Kennedy?

Per Gretchen Whitmer va fatto un discorso a parte. La governatrice del Michigan, anche lei offerta a 66, non ha mai nascosto le sue ambizioni politiche tant’è che al New York Times aveva confessato che, nel 2028, le sarebbe piaciuto vedere alla Casa Bianca un presidente della “generazione X”: un traguardo che però sembrerebbe essere ancora lontano. Per ora dovrà infatti accontentarsi di essere in lizza per diventare il nuovo Vicepresidente.

Salire alla Casa Bianca sarà invece un’impresa ardua sia per Susan Rice, l’ex consigliera della Sicurezza di Barack Obama ed ex rappresentante permanente alle Nazioni Unite oggi Consigliera per la politica domestica, che per la senatrice Elizabeth Warren, candidata alle primarie del 2020: la vittoria di una delle due pagherebbe 300 volte la posta.

Per scoprire se l’America quest’anno potrà cantare “Happy Birthday Mrs President” dovremo aspettare il 5 novembre, non ci resta che aspettare!

Per restare aggiornati su tutti i pronostici Sisal sulle elezioni USA è possibile visitare questa pagina: https://www.sisal.it/scommesse-matchpoint/sport/elezioni-politiche