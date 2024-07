Roma, 18/07/2024: “Sono lieta di annunciare che in Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale al Senato è stato approvato il mio ordine del giorno al Decreto-legge sulle liste d’attesa sanitarie, il quale è un passo fondamentale per la valorizzazione dei veterinari ACN, consentendo il loro passaggio alla fascia dirigenziale senza costi aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione. Di fatto, il passaggio a ruoli dirigenziali permetterà un risparmio economico, eliminando la necessità di formazione per nuovo personale e sfruttando professionisti già qualificati e operativi. Sono convinta che tale cambiamento sarà vantaggioso per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa per le prestazioni veterinarie. Ringrazio il Governo per l’impegno che garantirà a sostegno dell’iniziativa, la quale migliorerà un servizio senza ulteriori costi a carico della PA”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, firmataria del provvedimento in sede d’esame al Senato.

