M5S: “Ora che c’è stata la pronuncia del Riesame, Schifani può pensare all’Agricoltura in coma o dobbiamo aspettare ancora?”

“Ora che c’è stata la pronuncia del Tribunale del Riesame, che ha confermato la sospensione di Sammartino da incarichi pubblici, Schifani può pensare all’Agricoltura in coma o ci sono ancora equilibri da tutelare all’interno della maggioranza, a dispetto del bene di un settore colpevolmente orfano di un assessore da mesi?”

Lo affferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Ci aspettiamo – – dice Antonio De Luca – vista la situazione a dir poco drammatica del settore, resa ancora più grave dalla gravissima siccità di questi mesi, che il nuovo assessore venga nominato subito e che i siciliani non siano costretti alle solite indecenti manovre cui ci ha abituati questo governo per l’assegnazione delle poltrone, come avvenuto per quelle dei vertici della sanità regionale. La situazione è tragica, qualcuno lo dica a Schifani che, evidentemente, non se n’è ancora accorto”