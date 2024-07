Bonus latte fantasma in Sicilia per le mamme che non possono allattare. Che fine hanno fatto i finanziamenti statali destinati all’isola? Giovedì all’Ars conferenza stampa delle deputate Schillaci (M5S) e Chinnici (PD)

Per le mamme che non possono allattare una legge nazionale aveva previsto un bonus per acquistare latte artificiale. Ma dei fondi trasferiti alle Regioni per l’erogazione del bonus tramite le Asp sì è persa traccia in Sicilia. La vicenda, che ha suscitato numerose poteste da parte delle potenziali beneficiarie, sarà illustrata ai giornalisti giovedì 18 luglio prossimo alle 10,30 nel corso di una conferenza stampa tenuta dalle deputate Roberta Schillaci (M5S) e Valentina Chinnici (Pd) che in merito hanno presentato un’interrogazione parlamentare.

