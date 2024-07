MA QUANTA E’ LA PAZIENZA DI SUD CHIAMA NORD IN ATTESA DI RISPOSTE?

di Diego Romeo e Paolo Cilona

In data 16 gennaio 2024 sette deputati dell’Assemblea regionale: Ismaele La Vardera, Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Alessandro De Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto, Davide Vasta presentano una interrogazione al Presidente della Regione, all’Assessore del Territorio ed Ambiente, all’Assessore dei Beni Culturali e dell’identita’ Siciliana per avere chiarimenti urgenti in merito ai lavori in corso per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, con demolizione dell’intero patrimonio arboreo della Villa del Sole ad Agrigento, effettuati in assenza di alcuna autorizzazione paesaggistica al progetto appaltato dall’Amministrazione Comunale. Ebbene sono trascorsi oltre sette mesi e nessuno ha dato i chiarimenti richiesti. Questa non e’ democrazia parlamentare delle istituzioni democratiche, ma solo arroganza di potere. Il silenzio e’ solo vilta’ politica. Intanto i lavori continuano creando di già una muraglia di cemento e mattoni, non tenendo conto che sull’intera area vige la norma di tutela paesaggistica. L’unica fiducia la riponiamo all’Arma dei Carabinieri che due mesi fa hanno preso coscienza e conoscenza del misfatto sulla villa.