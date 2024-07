Scuola: Rizza (Flc Cgil Sicilia), solidarietà all’istituto Madre Teresa di Calcutta per il raid subito

Palermo, 09 luglio 2024 – “Esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno all’istituto Madre Teresa di Calcutta di Palermo per l’ennesimo raid subito e ci associamo alla richiesta fatta dalla dirigente alle istituzioni di garantire la sicurezza degli edifici e delle strutture scolastiche”. Lo dice Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia. Ignoti hanno fatto irruzione nell’istituto danneggiando i locali e rubando il rame dagli impianti elettrici e altre attrezzature.

“Ci sono realtà – aggiunge – in cui le istituzioni sono chiamate ad alzare il livello d’attenzione nei confronti di fenomeni criminali e di degrado. Allo stesso tempo è necessario un grande sforzo civico per attivare tutte le energie positive del territorio affinchè la scuola diventi un bene comune. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

