“Prima delle vacanze estive l’aula tratti la mozione sull’autonomia differenziata, una legge sciagurata che rischia di impattare negativamente sulle vite dei siciliani in settori strategici come la sanità, i trasporti e la cultura. E dedichi pure una seduta ad hoc sullo scandalo SeeSicily, cosa che chiediamo da tempo inascoltati”.

Lo ha detto oggi in aula il capogruppo M5S all’Ars Antonio De Luca. “È inconcepibile – ha detto Antonio De Luca – che su un tema importantissimo come quello dell’autonomia differenziata, che rischia di spaccare in due l’Italia, il Parlamento più antico del mondo non si debba esprimere, come se si trattasse di una leggina senza importanza e non in grado di condizionare in maniera determinante il futuro dell’isola. Su questa tematica abbiamo presentato una mozione e su questa è giusto che questo Parlamento si esprima al più presto”.

Antonio De Luca ha anche chiesto che il governo dia seguito “alle legittime richieste di stabilizzazione” degli Asu del settore dei Beni Culturali, oggi in protesta a piazza Indipendenza. “È solo grazie agli Asu – ha detto Antonio De Luca – che gli importanti siti culturali della Sicilia sono fruibili da tantissimi turisti e visitatori, garantendo alla Sicilia importanti introiti. Un eventuale sciopero sarebbe deleterio per l’immagine della Regione oltre che per i bilanci degli enti”.

