La parlamentare regionale commenta il risultato del ballottaggio in Francia: il flop del Rassemblement National ribalta totalmente lo scenario che si era delineato dopo il primo turno

“L’avanzata dell’estrema destra si è infranta ieri sul buon senso dei tanti cittadini francesi che al secondo turno delle Legislative hanno detto un secco no a Marine Le Pen. Il vento sta cambiando e il risultato francese conferma la bontà della scelta del nostro Presidente Giuseppe Conte di aderire al gruppo The Left in Europa”.

Così la parlamentare regionale M5s, Jose Marano, commenta il ballottaggio che in Francia ha visto ribaltare lo scenario che si era delineato dopo il primo turno.

“Il risultato transalpino – aggiunge la deputata – rappresenta una buona notizia per tutta l’Europa che adesso dovrà restare compatta e fare fronte comune contro l’avanzata delle destre. Alla deriva dell’estrema destra i cittadini hanno preferito l’unica strada percorribile: quella progressista, di sinistra e della tutela dei diritti sociali”.