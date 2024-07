Festa grande a Messina grazie al gioco del Lotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 6 luglio vinti 21.739,13 euro in seguito al Simbolotto sulla ruota Nazionale, con una giocata del valore di soli 2 euro. Da segnalare anche una vincita da 12.083,33 ad Alcamo, in provincia di Trapani. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 656 milioni da inizio anno.

