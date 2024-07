Villafrati: Chinnici (Pd Sicilia), nuovo svincolo pericolosissimo, Governo valuti criticità

Palermo, 07 luglio 2024 – “Il nuovo svincolo di immissione dalla SP 6 alla SS 121, in località Villafrati, è pericolosissimo. Il governo regionale valuti le criticità evidenziate dai sindaci dei Comuni di Baucina, Villafrati, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia, in una lettera inviata al Ministero, all’Assessorato e all’Anas”. È quanto chiesto dall’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana, all’assessore delle infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò, con un’interrogazione parlamentare sottoscritta da tutti i deputati del gruppo Pd e di cui è prima firmataria.

“Tale nuovo svincolo – si legge nell’interrogazione – appare perpendicolare alla SS 121, comportando gravi difficoltà per il traffico veicolare e in particolar modo per i mezzi pesanti che, nel tentativo di immettersi nella SS 121 in direzione Palermo, rischiano di ostacolare se non addirittura invadere la carreggiata in direzione opposta. Il suddetto svincolo si trova collocato in prossimità di due curve in condizioni di scarsissima visuale, riducendo ulteriormente la visibilità sia per i veicoli che si immettono nella SS 121 che per quelli che transitano lungo la stessa.

“La configurazione del nuovo svincolo – continua l’interrogazione – così come appare, viola le indicazioni del D.M. 19/04/2006, in cui si specifica che “Le intersezioni devono essere realizzate preferibilmente in corrispondenza di tronchi stradali rettilinei”.