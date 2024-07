Mozambico: Save the Children, l’escalation di violenza ha fatto aumentare del 10% i matrimoni precoci nella provincia di Cabo Delgado

Sono state, inoltre, chiuse le scuole, lasciando oltre 22.700 minori senza istruzione quest’anno, mentre dall’anno scorso 189.000 persone sono sfollate

L’Organizzazione chiede una rapida risoluzione del conflitto a Cabo Delgado, che siano messi a disposizione maggiori fondi per fornire cura e assistenza alle ragazze e ai ragazzi con problemi di protezione e lancia un appello alle parti in conflitto affinché rispettino l’integrità e i diritti dei bambini.

Un’escalation di violenza nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico sta facendo aumentare i casi di matrimoni precoci e forzati con ragazze rapite e costrette a sposarsi da gruppi armati o da famiglie in cerca di dote. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Gli esperti di protezione dell’infanzia di Save the Children hanno riscontrato un aumento del 10% nei casi registrati di matrimonio infantile nel 2023 rispetto all’anno precedente[1] e si teme che i numeri possano aumentare ulteriormente poiché il conflitto non garantisce la protezione di bambini e bambine, e il sostegno necessario.

Sempre più minori esprimono preoccupazione per ciò che potrebbe accadere loro mentre il conflitto si avvia verso l’ottavo anno e non se ne vede la fine.

Un’ondata di attacchi a Cabo Delgado a partire dallo scorso gennaio ha portato alla chiusura delle scuole, lasciando oltre 22.700 minori fuori dalle aule quest’anno.

La violenza ha portato anche alla diffusa distruzione di proprietà e allo sfollamento. L’attacco più recente, avvenuto il mese scorso, ha visto uomini armati tenere sotto assedio la città di Macomia per due giorni. Hanno anche fatto irruzione in una struttura medica, saccheggiando veicoli e forniture mediche.

Almeno 700 persone sono fuggite dagli ultimi combattimenti a Macomia, e i dati delle Nazioni Unite di giugno mostrano che più di 189.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case dalla fine dello scorso anno, costituendo lo sfollamento maggiore dall’inizio del conflitto[2] che ha ucciso oltre 4.000 persone e costretto più di 700.000 persone a lasciare le proprie case dal 2017.

I dati sui matrimoni precoci arrivano mentre Save the Children lancia un importante rapporto sull’analisi di genere e potere dei matrimoni precoci a Cabo Delgado a seguito di una recente consultazione e valutazione nei distretti di Chiure e Palma[3].

I minori hanno raccontato all’Organizzazione e ai partner di aver notato un aumento dei matrimoni precoci e delle gravidanze adolescenziali e hanno paura che ciò accada anche a loro.

Alcuni hanno affermato che i genitori ricorrono ai matrimoni precoci per ottenere denaro per nutrire le proprie famiglie poiché il conflitto ha ridotto i redditi, indebolito i servizi di protezione e portato alla mancanza di opportunità per gli adolescenti. Dal sondaggio emerge anche come alcune pratiche e tradizioni culturali stiano alimentando l’aumento dei matrimoni precoci.

Il rapporto mostra anche che casi di matrimonio forzato hanno avuto luogo dopo il rapimento di ragazze da parte di gruppi armati organizzati, o come risposta a seguito di abusi sessuali, con famiglie che hanno scelto di ricevere beni o denaro come risarcimento della dote[4].

Telma*, 17 anni, una partecipante al sondaggio, ha detto di avere amici e di conoscere ragazze della sua comunità che hanno affrontato questa terribile situazione. “Alcune ragazze sono ancora in prigione [detenute da gruppi armati]. Sono costrette a obbedire a tutto ciò che viene detto loro di fare e hanno anche dei figli. Pure le bambine vengono prese e crescono lì, fino a diventare donne. Alcune ragazze vengono uccise, e le più giovani vengono lasciate crescere per un po’ e poi sono costrette a rapporti sessuali” ha riferito.

Il matrimonio precoce e forzato ha conseguenze devastanti sulla vita di una ragazza. Le giovani costrette a sposarsi hanno molte meno probabilità di restare a scuola e corrono un rischio maggiore di violenza fisica e sessuale. Sono anche maggiormente esposte al rischio di complicazioni pericolose durante la gravidanza e il parto.

Save the Children chiede una rapida risoluzione del conflitto a Cabo Delgado e che siano messi a disposizione maggiori fondi per fornire cura e assistenza alle ragazze e ai ragazzi che affrontano un rischio crescente di matrimoni precoci e altri problemi di protezione. Inoltre, Save the Children lancia un appello alle parti in conflitto affinché rispettino l’integrità e i diritti dei minori garantendo che non siano bersagli e non siano coinvolti nel conflitto.

“Il matrimonio precoce non solo priva le ragazze della loro infanzia, ma ha anche gravi conseguenze a lungo termine sulla loro salute, istruzione e sviluppo. Perpetua un ciclo di povertà e disuguaglianza, colpendo non solo il singolo ma anche la comunità più ampia. Le ragazze di Cabo Delgado hanno il diritto a un futuro sicuro sulla base delle loro scelte, compreso il diritto all’istruzione e alla carriera, il diritto di decidere se, quando e chi sposare e se avere figli, e il diritto di accedere a servizi sanitari e sociali di qualità. È nostro dovere collettivo proteggere queste ragazze. Ora comprendiamo meglio le complessità del loro mondo ed è fondamentale definire una strategia insieme al governo, ai partner umanitari e di sviluppo per proteggere queste ragazze e consentire loro di godere dei propri diritti” ha dichiarato Brechtje van Lith, Direttrice di Save the Children in Mozambico.

Save the Children opera in Mozambico dal 1986 ed è una delle principali organizzazioni umanitarie e di sviluppo del Paese. La sua risposta umanitaria ha raggiunto circa 370.000 persone, tra cui 133.000 ragazze, a Cabo Delgado lo scorso anno attraverso istruzione, servizi di protezione dell’infanzia, salute e nutrizione, nonché sostegno economico e voucher. Save the Children si occupa anche dell’identificazione dei minori non accompagnati e separati, fornendo supporto alla salute mentale e psicosociale a Macomia.