Siracusa, 28/06/2024: “È con profonda tristezza che ho appreso la notizia della tragica morte di un bambino caduto in un pozzo Palazzolo Acreide. In questo momento di grande sofferenza, esprimo le mie condoglianze alla famiglia del piccolo e a tutta la comunita’ colpita da questa tragedia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori intervenuti per tentare di salvarlo”. Lo afferma la senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo.

