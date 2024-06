“Schifani è deluso solo da tre assessori? Non cerchi scuse, parli chiaramente di fallimento dell’interno governo regionale che lui stesso ha nominato”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, a commento dell’intervista pubblicata dal Giornale di Sicilia al Presidente della Regione.

“È evidente – sostiene Antonio De Luca – che Schifani sta preparando il terreno per quel rimpasto che paralizza il suo governo da mesi, a partire dall’assessorato all’Agricoltura in un momento tragico come mai prima d’ora per questo settore. Devo però dare atto a Schifani di aver detto la verità in merito al pasticcio della discarica di Lentini, occorso per colpa dei suoi assessori che, evidentemente, non si parlano tra loro e non lo aggiornano sulle questioni più importanti. E anche sulla siccità le colpe del suo esecutivo sono evidenti. I precedenti governi, quello di Musumeci compreso, come Schifani stesso riconosce, non hanno fatto nulla per le reti idriche fatiscenti. Ma il governo attuale, oltre che a mettere pezze e ad annunciare che attiverà qualche pozzo, cosa sta facendo di concreto? Per l’eterna emergenza rifiuti perché si è perso un anno e mezzo, salvo adesso affidarsi ai pericolosissimi inceneritori che non saranno pronti prima di qualche anno? I Comuni non possono reggere questa situazione per così tanto tempo. Bisogna smetterla con gli emendamenti dell’ultimo minuto che sprecano decine di milioni di euro per mettere pezze che sono spesso peggio del buco, occorre un serio confronto parlamentare e riforme strutturali di cui, mi duole dirlo, questo governo non sembra voler sentire parlare”.

