Roma, 30 aprile 2024 – “È paradossale vedere come questo Governo promuova l’autonomia differenziata e contemporaneamente voglia accentrare le funzioni sui Fondi di coesione”, è quanto afferma la senatrice del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio Ketty Damante.

“Sostenere una cosa e fare l’opposto – aggiunge – è segno di incoerenza politica e mancanza di rispetto per le istituzioni locali. Ci accusano di non spendere tutte le risorse e, anziché implementare gli investimenti, si preparano a depredare il Mezzogiorno del Paese di risorse fondamentali per sanità, istruzione e infrastrutture”. “Così come hanno fatto con le risorse del Pnrr – aggiunge -, ora si preparano a togliere ulteriore ossigeno alle zone più fragili del Paese mentre dall’altra parte votano l’autonomia differenziata, definita proprio ieri dalla leghista Bordonali alla Camera, un regalo per i quarant’anni della Lega”.

“Qui si fa campagna elettorale sulla pelle delle italiani, condannando il Sud a un ritardo cronico di sviluppo e crescita”, conclude Damante.