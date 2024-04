Europee: Giaconia (Progetto Palermo), sosteniamo Lidia Tilotta per un’Europa vicina ai territori

Palermo, 30 aprile 2024 – “Abbiamo bisogno di un’Europa vicina ai territori e alle comunità locali. Per questo abbiamo scelto di sostenere Lidia Tilotta alle prossime elezioni europee, una persona civica e indipendente che conosce bene la realtà siciliana”. Lo dice Massimo Giaconia, consigliere comunale di Progetto Palermo a Palazzo delle Aquile.

“La decisione – spiega – è quella di essere coerenti ed in continuità con il progetto che abbiamo avviato in occasione delle scorse elezioni regionali che ci ha visto tutti impegnati a sostenere Valentina Chinnici candidata all’Ars con il Partito Democratico. Un progetto che ha come principale obiettivo quello di provare a fare diventare il PD un partito aperto e democratico dove possono trovare spazio uomini e donne che credono ancora nei veri valori di un partito di centrosinistra, liberandolo dalle logiche di appartenenza e di corrente”.