DL COESIONE, CAIATA (FD’I): ASSUNZIONI PER IL FUTURO DEL MEZZOGIORNO

“Il futuro del mezzogiorno passa anche per le sue assunzioni. L’annuncio delle misure disposte dal nostro Presidente Meloni che prevedono la riduzione degli oneri contributivi per i nuovi assunti per due anni, è la riprova dell’impegno e della volontà di fare del mezzogiorno fucina di nuove professioni”. Così dichiara in una nota l’On. Caiata, Presidente dell’InCE.

“Accanto a tali misure – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – volte a sostenere il lavoro dipendente, sono previste specifiche disposizioni per favorire l’avvio di nuove attività distinte per il centro nord e il Mezzogiorno. Il futuro dunque non solo della nostra Nazione, ma anche del nostro Mezzogiorno, passa per l’assunzione dei nostri talenti, delle nostre donne, ma soprattutto dei giovani”.

“Alla vigilia della festa dei lavoratori l’annuncio di tali misure, nella revisione delle politiche di coesione, assume un significato ancora più di valore, a dimostrazione di una gestione governativa che insieme alle parole dispone sempre dei fatti”- dichiara infine il Presidente dell’Iniziativa Centro-Europea.