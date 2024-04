“Provvedimenti per fronteggiare la crisi idrica in Sicilia sono previsti da una risoluzione approvata oggi in commissione Attività produttive all’Ars. Si prevede la realizzazione di una traversa sul fiume Verdura e la progettazione di una diga lungo il fiume Verdura. Un primo passo avanti per tentare di far fronte alla drammatica crisi idrica”. Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

La risoluzione, in particolare, impegna il governo regionale “a porre in essere le iniziative necessarie alla celere realizzazione, a cura del Dipartimento per la Protezione civile regionale, di concerto con il Genio civile e sotto la supervisione dell’Autorità di bacino, di una traversa sul fiume Verdura che consenta l’attingimento della risorsa idrica per uso irriguo”.

Inoltre, il governo si impegnerà “ad incaricare gli Uffici del Dipartimento Acque e rifiuti di avviare, di concerto con il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, le procedure necessarie alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un invaso lungo l’asta fluviale del Verdura, anche avvalendosi di documenti e progetti già esistenti”.