Convegno: Buoni Maestri, Danilo Dolci e Don Milani a 100 anni dalla loro nascita, 3 maggio a Partinico

Palermo, 30 aprile 2024 – In occasione del centenario dalla nascita di Danilo Dolci e di Don Milani, l’associazione professionale Proteo Fare Sapere Sicilia e la Flc Cgil Sicilia organizzano l’evento formativo “Buoni Maestri”, che si terrà venerdì 3 maggio, alle ore 10, a Partinico (Palermo), presso la scuola dell’infanzia e primaria “Danilo Dolci”, in Contrada S. Caterina. L’evento, aperto alla cittadinanza, è rivolto anche ai dirigenti scolastici e al personale docente e Ata delle istituzioni scolastiche siciliane.

“A livello nazionale, e non solo – dichiarano gli organizzatori – sono state promosse parecchie iniziative per ricordare l’opera di Don Milani che anche noi ricorderemo. Tuttavia, intendiamo proporre una più attenta riflessione su Danilo Dolci, un uomo del Nord che tanto si è speso per la Sicilia, per l’educazione ed il riscatto sociale di bambine e bambini e per la rinascita culturale del loro territorio”.

Il programma dei lavori prevede i saluti di Fabio Cirino, segretario della Flc Cgil Palermo, Adriano Rizza, segretario della Flc Cgil Sicilia, e Salvatore Ciravolo, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Cassarà – Guida di Partinico. Seguirà una tavola rotonda animata dagli interventi di: Eliana Romano, presidente Proteo Fare Sapere Sicilia; Daniela Dolci, presidente Società Borgo Danilo Dolci e Associazione Nuovo Futuro; Tiziana Morgante, componente Comitato scientifico Borgo Danilo Dolci; Giusto Catania, dirigente scolastico istituto comprensivo “Giuliana Saladino” di Palermo; Enrico Panini, componente Comitato nazionale 100 anni Don Milani; Alfio Mannino, segretario Cgil Sicilia; Giuseppe Pierro, direttore Ufficio scolastico regionale Sicilia. Concluderà la tavola rotonda Gianna Fracassi, segretaria Flc Cgil nazionale. Modera Ernesto Oliva, giornalista Rai.