NEROAZZURRI PIGLIATUTTO: LA TIFOSERIA CAMPIONE D’ITALIA BATTE I ROSSONERI ANCHE NELLA PARTITA DEL SESSO. LA RICERCA DI BAKEKAINCONTRI

LA RICERCA DI BAKEKAINCONTRI RIVELA CHE I TIFOSI NEROAZZURRI CERCANO PIÙ ESCORT ONLINE DEI CUGINI ROSSONERI.

Neroazzurri pigliatutto: non solo Campioni d’Italia in campo, ma anche fuori, sotto le lenzuola più precisamente.

La tifoseria nerazzurra si aggiudica anche un altro trofeo, quello a luci rosse.

Sono infatti i neroazzurri a risultare molto più attivi dei cugini rossoneri nella ricerca di escort online. Il centro dati di bakekaincontri, il sito di annunci per adulti, ci racconta come i neroazzurri siano in vantaggio sui rossoneri nella ricerca di escort e come, in generale, oscilli il traffico sul web prima, dopo e durante le partite di calcio.

I dati rilevati su Bakekaincontri rilevano come ci sia un vero e proprio boom di accessi durante i match calcistici.

In particolare, prendendo ad esempio le due squadre del capoluogo lombardo, si evidenzia che quando giocano i neroazzurri si registrano le percentuali di aumento più importanti in termini di traffico nelle ore prima o dopo la partita, con picchi del 15%.

Quando giocano i rossoneri, invece, l’aumento massimo di traffico è del 5%, molto più basso rispetto ai cugini neroazzurri.

Ma come si comportano i tifosi in trasferta? Anche qui, bisogna fare una distinzione tra i supporter dei due Club milanesi. Infatti, è interessante notare che quando i neroazzurri sono in trasferta, il traffico nella città dove si gioca la partita aumenta mediamente del 6%, prima, durante e dopo la partita.

In particolare:

Prima della partita si registra un aumento del +12%

Durante la partita si registra un aumento +2%

Dopo la partita si registra un aumento +4%

In casa, invece, a Milano si nota una diminuzione del traffico prima e durante la partita (-2%) mentre aumenta (+5%) dopo la partita.

Al contrario, i tifosi rossoneri in trasferta sono più “tranquilli” e, nella città che ospita la partita, si registra un aumento lieve dell’1%, solo dopo la partita. Diverso è per le partite in casa, dove a Milano si evidenzia un aumento del traffico prima e dopo la partita (+5%) e, come per i neroazzurri, una diminuzione del traffico durante la partita (-3%).