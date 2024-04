Milano vieta il gelato dopo mezzanotte, Don Peppinu lo regala!

In risposta all’ordinanza del Sindaco Sala, la provocazione di Don Peppinu: il 26 e 27 aprile dopo la mezzanotte un goloso omaggio per i clienti

A Milano il Sindaco Beppe Sala ha emesso un’ordinanza che vieta il cibo da asporto dopo la mezzanotte, dal 17 maggio al 4 novembre. Una stretta contro la movida molesta, che, però, include nel divieto anche il gelato.

Come una moderna Cenerentola, dunque, niente gelato dopo lo scoccare della mezzanotte, neanche nei mesi più caldi dell’anno, durante i quali l’afa si fa sentire in modo particolare nel capoluogo lombardo.

Un provvedimento che ha suscitato molta perplessità e non poche critiche. In tutta risposta Peppe Flamingo, proprietario delle storiche gelaterie Don Peppinu, che da anni propongono il vero gelato artigianale siciliane, fatto solo con le migliori materie prime, ha deciso di trasformarsi in una fata turchina.

Venerdì 26 e sabato 27 aprile presso tutte le botteghe Don Peppinu per ogni gelato super acquistato si riceverà subito in omaggio un gelato classico.

“Posso capire la decisione di vietare l’alcol e il fumo all’esterno, sarei d’accordo anche con rafforzare i controlli contro le droghe, ma cosa c’entra il gelato? – Commenta Peppe Flamingo – Il gelato la sera, passeggiando per le strade della città, è il migliore dei modi per chiudere la giornata in dolcezza. Il gelato è gioia, convivialità, genuinità e, soprattutto, felicità! Addirittura, la testata inglese The Guardian si è interrogata sul motivo di tale decisione. Per questo, come Don Peppinu abbiamo voluto lanciare questa provocazione, per dimostrare come nel mangiare un dolcetto mentre si passeggia non c’è nulla di male, a qualsiasi ora. Nessuno può mettere il gelato in un angolo!”.

Per Peppe Flamingo il gelato è una cosa seria, anzi, di famiglia! Nipote dello storico fondatore, oggi gestisce direttamente tutti gli 8 punti vendita del marchio (8 in Sicilia e uno a Miami), ai quali si aggiungeranno entro la fine dell’anno le nuove aperture di Taormina e Malta. Nonostante le generose offerte ricevute, Flamingo ha rifiutato tutte le richieste di franchising. Per lui, infatti, ancor di più di veder crescere gli utili, è importante che tutte le botteghe Don Peppinu mantengano alto il rispetto per le persone ed il territorio, usando solo ingredienti altamente selezionati, quando possibile a KM 0, rispettando la tradizione.