“Potenza avrà un carcere all’insegna della sostenibilità grazie all’approvazione da parte del Comitato paritetico Giustizia – Ministero delle Infrastrutture, che destina risorse pari a 36 milioni di euro per la realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria, di cui 800.000 per l’efficientamento energetico della Casa Circondariale di Potenza”- dichiara il Presidente dell’InCE in una nota congiunta con il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove.

“Sono orgoglioso del poderoso intervento del Governo Meloni sull’edilizia penitenziaria- prosegue il Sottosegretario di Stato alla Giustizia- in quanto abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con istituti fatiscenti ed un Corpo di Polizia ridotto allo stremo perché flagellato da turni massacranti e mancanza di dotazioni e risorse. Ogni giorno compiamo un piccolo passo nell’invertire la rotta per recuperare posti detentivi, garantire caserme dignitose ai nostri agenti di Polizia Penitenziaria, efficientare i nostri istituti e soprattutto metterli in sicurezza.”

“Gli interventi adottati oggi dimostrano tutta l’attenzione del Governo Meloni alle esigenze di sicurezza degli italiani e ai bisogni strutturali della nostra città. Continueremo a lavorare, fianco a fianco, per dare ai nostri territori le risposte che meritano”- conclude infine l’On. Salvatore Caiata, Deputato di Fratelli d’Italia.